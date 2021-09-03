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قضية السعودي سعد الجبري المثيرة للجدل تعود من جديد..

قضية السعودي سعد الجبري المثيرة للجدل تعود من جديد..
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

تدخلت افريل هاينز مديرة الاستخبارات القومية بأمريكا بقضية المسؤول الأمني السعودي الأسبق، سعد الجبري، عبر خطاب وجهته للمحكمة في خطوة وصفت بأنها “غير عادية ونادرة”.

العالم- السعودية

الخطاب الذي وجهته هاينز، الجمعة، استند على “امتياز أسرار الدولة” الذي نادرًا ما يستخدم لمنع الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد تسبب ضررًا “خطيرًا واستثنائيا” للأمن القومي للولايات المتحدة، قائلة إن ذلك جاء “بناءً على معرفتي الخاصة” بما يمكن الكشف عنه في القضية المدنية التي رفعتها شركة قابضة سعودية مملوكة للدولة ضد مسؤول مكافحة الإرهاب السعودي السابق سعد الجبري، وفق (CNN).

وقال بوب ليت، المستشار العام السابق لمكتب مدير المخابرات القومية، إن تدخل هينز “نادر للغاية”. باعتبار أن ذلك التقاضي هو بين أطراف خاصة، مضيفا “لا أعتقد أن أفريل أو ميريك غارلاند (المدعي العام) سيؤكدان امتياز أسرار الدولة لمجرد أن هناك شيئًا ما محرج.. يمكنك الافتراض بأن هناك شخصًا ما أقنعهم بأنه سيترتب على ذلك ضرر كبير إذا كشفت أي معلومات.”

ويذكر أن وزارة العدل الأمريكية اتخذت “خطوة نادرة للغاية” الشهر الماضي بالتدخل في الدعوى القضائية السعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”، قائلة إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”. وأضافت أنها تدرس استخدام امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.

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