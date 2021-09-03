العالم - استوديو بيروت

الرؤيا في الشأن الحكومي في لبنان مازالت ضبابية والرؤى متبابية نسبياً وبين الايجابية والسلبية ترتفع الامال حيناً وتهبط حيناً مع حركة فرضية للعملة الوطنية التي تصارع البقاء وسط كل هذا الزحام.

فيما اللبنانيون ينتظرون فرجاً في طوابير طويلة لاتبدو نهايتها قريبة، فهل تشهد الايام المقبلة ولادة حكومية طال انتظارها ام تبقى المراوحة تسيطر على المشهد اللبناني بكامل تفرعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

ويناقش برنامج استوديو بيروت في هذه الحلقة مسار تشكيل الحكومة اللبنانية مع ضيف الحلقة رئيس مركز الشرق الجديد للدراسات غالب قنديل.