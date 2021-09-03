الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
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وزير الخارجية الصيني يشدد على دور ايران البناء في تطورات المنطقة ويؤكد أن علاقات البلدين الوطيدة لن تتأثر بأي حدث دولي

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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