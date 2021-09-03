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الوفاق المعارضة لسفير المنامة لدى الاحتلال: أنت لا تمثل شعب البحرين

الوفاق المعارضة لسفير المنامة لدى الاحتلال: أنت لا تمثل شعب البحرين
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

ندد نائب الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المعارضة «الشيخ حسين الديهي»، بتعيين سفير البحرين لدى الكيان الصهيونيّ «خالد يوسف الجلاهمة»، بعد وصوله إلى الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة لبدء مهامّه الدبلوماسيّة.

العالم- البحرين

وقال «الشيخ الديهي» في تغريدة عبر حسابه في «موقع تويتر»، «نقول للجلاهمة أنت تمثل نفسك ومن أرسلك فقط ولا تمثل البحرين، وشعب البحرين منك بريء وشرعيّتك كشرعيّة الكيان الصهيونيّ، الذي لم ولن يعترف بها البحرينيون حتى زوال هذا الاحتلال» .

وأضاف «البحرين ستبقى لجانب الفلسطينيين، وتطبيعكم خيانة وعار» .

وكان ملك البحرين قد أصدر في 30 مارس/ آذار الماضي، مرسومًا بإنشاء بعثةٍ دبلوماسيّة للبلاد لدى الكيان الصهيونيّ، وأدّى «يوسف الجلاهمة» اليمين القانونيّة في 29 مايو/ أيار المنصرم، فيما أرسلت وزارة الخارجيّة البحرينيّة في مارس/ آذار الماضي، رسالة رسميّة إلى وزارة الخارجيّة الصهيونيّة لطلب الموافقة على السّفير المعيّن، والتي أقرّها وزير الخارجيّة السّابق لدى الكيان «غابي أشكنازي»، بتعيين «السّفير الجلاهمة».

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