الوفاق المعارضة لسفير المنامة لدى الاحتلال: أنت لا تمثل شعب البحرين

العالم- البحرين

وقال «الشيخ الديهي» في تغريدة عبر حسابه في «موقع تويتر»، «نقول للجلاهمة أنت تمثل نفسك ومن أرسلك فقط ولا تمثل البحرين، وشعب البحرين منك بريء وشرعيّتك كشرعيّة الكيان الصهيونيّ، الذي لم ولن يعترف بها البحرينيون حتى زوال هذا الاحتلال» .

وأضاف «البحرين ستبقى لجانب الفلسطينيين، وتطبيعكم خيانة وعار» .

وكان ملك البحرين قد أصدر في 30 مارس/ آذار الماضي، مرسومًا بإنشاء بعثةٍ دبلوماسيّة للبلاد لدى الكيان الصهيونيّ، وأدّى «يوسف الجلاهمة» اليمين القانونيّة في 29 مايو/ أيار المنصرم، فيما أرسلت وزارة الخارجيّة البحرينيّة في مارس/ آذار الماضي، رسالة رسميّة إلى وزارة الخارجيّة الصهيونيّة لطلب الموافقة على السّفير المعيّن، والتي أقرّها وزير الخارجيّة السّابق لدى الكيان «غابي أشكنازي»، بتعيين «السّفير الجلاهمة».