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بريطانيا: نتعامل مع طالبان دون الاعتراف بحكومتها

بريطانيا: نتعامل مع طالبان دون الاعتراف بحكومتها
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان.

العالم-اوروبا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الباكستاني شاد محمود قريشي في باكستان، اليوم الجمعة.

وأضاف راب أن بريطانيا لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان.

وأوضح أنه لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول دون بعض التعاون مع طالبان التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس/آب.

وتابع: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".

بدروه، قال وزير الخارجية الباكستاني قريشي إنه ناقش الأوضاع في أفغانستان مع راب، مضيفا أن الجانبين يأملان في أن تتطور الأمور نحو السلام والاستقرار.

وكان راب قد أعلن، في وقت سابق، أن بضع مئات من البريطانيين لم يغادروا أفغانستان حتى الآن.

وأتمت اميركا سحب قواتها من أفغانستان، الاثنين الماضي، منهية حربا تُوجت بعودة طالبان إلى السلطة.

كما انتهت مهمة بريطانيا أيضا، عندما غادرت آخر رحلة عسكرية كابول بعد إجلاء أكثر من 15 ألف شخص خلال أسبوعين منذ سيطرة طالبان على أفغانستان.

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