إصابة شاب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال مواجهات شرق قلقيلية

العالم ـ فلسطين

وأفاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة مما ادى لاصابة احد الشبان في راسه اصابة طفيفة والعشرات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال و الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة واشعال الاطارات ، مشيرا الى اقتحام جنود الاحتلال لعدد من منازل المواطنين واعتلاء اسطحها بهدف استخدامها للقناصة.

وأضاف شتيوي ان جنود الاحتلال قد نصبوا كمينا في ساعات الليل في احد المنازل المهجورة الا انه تم كشفه من قبل وحدة الرصد وكشف الكمائن دون تسجيل اية اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين أكدوا استمرارهم بنهج المقاومة الشعبية مؤكدين اهمية تعميمها في جميع محافظات الوطن.