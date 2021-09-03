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ممثلون عن بريطانيا وألمانيا يجرون محادثات مع 'طالبان'

ممثلون عن بريطانيا وألمانيا يجرون محادثات مع 'طالبان'
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت جماعة "طالبان" أن قياديا بارزا فيها أجرى محادثات في العاصمة القطرية الدوحة مع ممثلين عن ألمانيا وبريطانيا.

العالم-افغانستان

وأكد المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة أن نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة في الدوحة، شير محمد عباس ستانكزي، والوفد المرافق له، أجرى محادثات أمس مع السفير الألماني لدى أفغانستان ماركوس بوتزيل.

وأوضح المتحدث أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع في أفغانستان وإعادة تشغيل مطار كابل والمسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والدعم الإنساني، مشيرا إلى أن الوفد الألماني شدد على ضرورة مواصلة وتكثيف المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وفي اجتماع آخر، التقى ستانكزي مع سايمون غاس، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، لمناقشة "الدعم الإنساني والملفات السياسية والأمنية والعلاقات الثنائية".

وأشار الوفد البريطاني، حسب "طالبان"، إلى أن المملكة المتحدة كانت قد كثفت مساعداتها الإنسانية إلى أفغانستان، مبديا استعدادها للتعاون مع "الإمارة الإسلامية" في المستقبل.

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