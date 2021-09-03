70 إصابة بينها 12 بالرصاص المطاطي خلال مواجهات جنوب نابلس

العالم ـ فلسطين



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ”طواقمه تعاملت مع 70 إصابة، بينها 12 بالرصاص المطاطي، خلال المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس“، موضحًا أنه إلى جانب الـ12 إصابة بالرصاص المطاطي، أصيب 51 بقنابل الغاز، فيما أصيب 6 آخرون جراء السقوط.



وأضاف الهلال الأحمر في بيان، أن متطوعا في الهلال الأحمر، أصيب بالرصاص المطاطي، كما تم استهداف ثلاث سيارات إسعاف بشكل مباشر بالرصاص المطاط من قبل جيش الاحتلال، مما أدى إلى تحطم الزجاج الأمامي لإحدى سيارات الإسعاف.



وذكرت مصادر محلية فلسطينية ”أن جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي قامت بإغلاق عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى جبل صبيح جنوب نابلس، لمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية للتظاهر هناك ”.