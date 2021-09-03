شاهد.. طائر يثير الدهشة بمهارته الفائقة في تقليد صوت رضيع يبكي

العالم - منوعات

وقام المسؤولون داخل حديقة تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية، الثلاثاء الماضي، بتصوير طائر قيثارة يدعى "إيكو"، وهو ذكر يبلغ من العمر 7 سنوات، وهو يؤدي صوت الطفل الرضيع المشابه للواقع جدا.

وقالت المشرفة على وحدة الطيور في حديقة حيوان تارونغا، لين جوليبيوسكي، في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن الطائر "إيكو" ظل يتدرب على إتقان صوت الطفل الباكي منذ عام، وذلك خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتابعت غوليبيوسكي مازحة: "لا يمكنني إلا أن أفترض أن الطائر التقط الصوت من ضيوفنا، إذ أنني أعتقد أن حديقة الحيوان هو مكان سعيد تزوره العائلات".

ولفتت إلى أن الطائر "إيكو" يقلد أصواتا أخرى، منها صوت الإنذار الخاص بإخلاء الحديقة عند نشوب حريق.

وتتكون طيور القيثارة التي تعيش في أستراليا من نوعين، وتعرف الذكور بذيل طويل من الريش، وكذلك بقدرتها على تقليد الأصوات، من أجهزة إنذار السيارة إلى مسدسات الألعاب.