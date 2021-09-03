طالبان تعلن سيطرتها على ثاني اكبر منطقة في بنجشير

العالم-افغانستان

وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير".

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير نفيه صحة الأنباء عن سقوط بريان في قبضة "طالبان"، مقرا في الوقت نفسه بإحراز "طالبان" تقدما في منطقة خاواك.

كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم "جبهة المقاومة" أحمد مسعود ونائب الرئيس في الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكدا أنهما لا يزال متواجدين في بنجشير.

وأعلنت "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" في وقت سابق من اليوم على حد سواء عن إحرازهما تقدما ميدانيا على حساب إحداهما الأخرى في بنجشير.