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طالبان تعلن سيطرتها على ثاني اكبر منطقة في بنجشير

طالبان تعلن سيطرتها على ثاني اكبر منطقة في بنجشير
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة "طالبان" عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

العالم-افغانستان

وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفي وردك على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير".

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في "جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير نفيه صحة الأنباء عن سقوط بريان في قبضة "طالبان"، مقرا في الوقت نفسه بإحراز "طالبان" تقدما في منطقة خاواك.

كما نفى المصدر صحة الأنباء التي تتحدث عن مغادرة زعيم "جبهة المقاومة" أحمد مسعود ونائب الرئيس في الحكومة المنهارة أمر الله صالح إلى طاجيكستان، مؤكدا أنهما لا يزال متواجدين في بنجشير.

وأعلنت "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" في وقت سابق من اليوم على حد سواء عن إحرازهما تقدما ميدانيا على حساب إحداهما الأخرى في بنجشير.

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