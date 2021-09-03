الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم "طالبان" في بنجشير

أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

وجه أمر الله صالح، النائب السابق لرئيس أفغانستان، الذي أعلن نفسه القائم بأعمال رئيس أفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على كابل، اتهامات لباكستان بدعم "طالبان" في منطقة بنجشير.

العالم-افغانستان

وقال صالح في كلمة مصورة نقلتها وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية إن "الوضع مقعد، فقد واجهنا توغلا لـ "طالبان" وحلفائها من تنظيم "القاعدة" والجماعات الإرهابية المحلية التي تدعمها باكستان كالعادة".

وأضاف: "نحن نستمر بالمقاومة ولا نعتزم الاستسلام".

وشنت حركة "طالبان" هجوما على منطقة بنجشير شمال شرقي أفغانستان، حيث معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" بقيادة أحمد مسعود.

وتضاربت الأنباء حول سيطرة "طالبان" على بنجشير، حيث أعلنت الحركة عن سيطرتها عليها، بينما قال أمر الله صالح ومصادر تابعة لـ "المقاومة" إن المواجهات مستمرة.

روابط ذات صلة

طالبان تعلن السيطرة الكاملة على بنجشير والحراك المقاوم ينفي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم "طالبان" في بنجشير

إيران تنعى المرجع الديني العراقي السيد محمد سعيد الحكيم

سوريا دمرت 21 صاروخا خلال العدوان الصهيوني الاخير على دمشق

إعلان الحداد في العراق على وفاة المرجع الحكيم

واشنطن تقول إن موقفها من طالبان يعتمد على سلوكها

البنتاغون: وزير الدفاع الاميركي سيزور دول عربية