أمر الله صالح يتهم باكستان بدعم "طالبان" في بنجشير

العالم-افغانستان

وقال صالح في كلمة مصورة نقلتها وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية إن "الوضع مقعد، فقد واجهنا توغلا لـ "طالبان" وحلفائها من تنظيم "القاعدة" والجماعات الإرهابية المحلية التي تدعمها باكستان كالعادة".

وأضاف: "نحن نستمر بالمقاومة ولا نعتزم الاستسلام".

وشنت حركة "طالبان" هجوما على منطقة بنجشير شمال شرقي أفغانستان، حيث معقل قوات "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" بقيادة أحمد مسعود.

وتضاربت الأنباء حول سيطرة "طالبان" على بنجشير، حيث أعلنت الحركة عن سيطرتها عليها، بينما قال أمر الله صالح ومصادر تابعة لـ "المقاومة" إن المواجهات مستمرة.