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وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى، دين تومبسون، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة: "بالتأكيد سيتم تركيز الاهتمام على التزامات طالبان وتوقعاتنا منهم في الوقت الذي يبدؤون فيه محاولة لإدارة أفغانستان".

وأضاف تومبسون: "بالدرجة الأولى سيركز المجتمعون اهتمامهم على القضايا المتعلقة بحرية التنقل ومكافحة الإرهاب والالتزامات باحترام حقوق الإنسان الأساسية في البلاد".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور قاعدة رامشتاين الألمانية يوم 8 سبتمبر حيث سيجري لقاء ثنائي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، وسيشارك في اجتماع وزاري بين البلدين.