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بلينكن يزور ألمانيا لبحث المطالب الموجهة لـ"طالبان"

بلينكن يزور ألمانيا لبحث المطالب الموجهة لـ
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماع الوزاري المرتقب بين واشنطن وبرلين حول أفغانستان سيركز على بحث المطالب الموجهة لحركة "طالبان" في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

العالم-الامريكيتان

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب آسيا وآسيا الوسطى، دين تومبسون، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة: "بالتأكيد سيتم تركيز الاهتمام على التزامات طالبان وتوقعاتنا منهم في الوقت الذي يبدؤون فيه محاولة لإدارة أفغانستان".

وأضاف تومبسون: "بالدرجة الأولى سيركز المجتمعون اهتمامهم على القضايا المتعلقة بحرية التنقل ومكافحة الإرهاب والالتزامات باحترام حقوق الإنسان الأساسية في البلاد".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيزور قاعدة رامشتاين الألمانية يوم 8 سبتمبر حيث سيجري لقاء ثنائي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، وسيشارك في اجتماع وزاري بين البلدين.

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بلينكن يزور ألمانيا لبحث المطالب الموجهة لـ"طالبان"

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