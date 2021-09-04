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تزايد عمليات اطلاق النار ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية

تزايد عمليات اطلاق النار ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

استهدف مقاومون، مساء الجمعة، قوة لجيش الاحتلال بإطلاق نار، أثناء مرورها بالقرب من قرية كفر قليل جنوب نابلس. 

العالم - فلسطين

وأظهر مقطع فيديو مصور إطلاق نار استهدف خلاله قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل.

وتعرضت قوات الاحتلال لأكثر من عملية إطلاق خلال اقتحامها لمناطق، في جنين ومخيمها وبلدة برقين وقرية الفندقومية، ومدينة نابلس ومخيم بلاطة ومدينة طوباس، خلال الأسابيع الماضية.

وتصاعدت عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وخاصة خلال وبعد معركة "سيف القدس"، وشهدت الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة في مخيم ومدينة جنين، حيث ارتقى 4 شهداء بينهم الشهيد القسامي أمجد حسينية.

كما تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية وإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال.

وخاضت المقاومة معركة "سيف القدس" في العاشر من مايو الماضي، حين وجهت كتائب القسام أول ضربات صواريخها على الداخل المحتل، ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح المهدد بالتهجير في القدس المحتلة.

وانخرطت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومدن الداخل المحتل في معركة "سيف القدس"، من خلال عشرات المسيرات الغاضبة والمواجهات وعمليات الدهس والطعن وإطلاق النار، استشهد خلالها 29 مواطنًا من الضفة والقدس، وجرح المئات.

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تزايد عمليات اطلاق النار ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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