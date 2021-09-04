قائد البحرية الايرانية: ايران تسعى لتعزيز الصداقة بين الدول

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني في تصريح صحفي مساء الجمعة خلال المراسم الختامية لمسابقة "كاس البحر" ضمن الالعاب العسكرية الدولية (آرمي 2021): ان ايران يمكنها اقامة العلاقات مع اي دولة مطلة على البحر وان هذه العلاقات والاتصالات تهدف لتعزيز الصداقة بين الدول.

واضاف: ان ايران تمكنت في الالعاب العسكرية الدولية من احراز المركز الاول باقتدار في مسابقة "الغوص في العمق" في كنارك بمحافظة سيستان وبلوجستان وفي مسابقة "كاس البحر" (في ميناء انزلي).

واعتبر ان هدف ايران من هذه المنافسات العسكرية ليس احراز المركز الاول واضاف: اننا نسعى لعرض قدرات قواتنا العسكرية على الصعيد الدولي وان اهم اهدافنا من المشاركة في مسابقة "كس البحر" هو الدبلوماسية الدفاعية والبحرية.

واضاف الادميرال ايراني: اننا نسعى في مجال بحر قزوين للتعريف بايران للعالم بصفتها انموذجا ورائدا في السلام والصداقة.

وقال: اننا نهدف عبر اقامة المناورات المشتركة والمركبة وتبادل الزيارات مع الدول المطلة على بحر قزوين لنكون انموذجا للمودة والاخوة والصداقة.

يذكر ان الالعاب العسكرية الدولية (آرمي 2021) تقام باستضافة روسيا وتنظم دول اخرى بعضها ومن ضمنها 3 مسابقات اقيمت في ايران وهي "الغوص في العمق" في كنارك بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) و"كاس البحر" في ميناء انزلي (شمال) و"خبراء نيران المدفعية" في اصفهان (وسط).