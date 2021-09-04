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نحو 100 شخص ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان تحت المراقبة لصلات محتملة مع الإرهاب

نحو 100 شخص ممن تم إجلاؤهم من أفغانستان تحت المراقبة لصلات محتملة مع الإرهاب
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفاد تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية بأن نحو 100 أفغاني ممن قامت امريكا بإجلائهم، مدرجون على قائمة للمراقبة لصلات محتملة مع "طالبان" أو جماعات إرهابية في أفغانستان.

العالم-افغانستان

وأشارت مصادر لـ "إن بي سي" إلى أنه من أصل أكثر من 30 آلف أفغاني، كانت هناك حاجة للتأكد الإضافي من حالة نحو 10 آلاف شخص حتى يوم الجمعة.

وأضافت المصادر أنه من هؤلاء الـ 10 آلاف تم إدراج نحو 100 شخص على قوائم المراقبة، وأثار شخصان منهم قلقا شديدا، وتم إرسالهما إلى كوسوفو لإجراء تحقيقات إضافية.

وقال مسؤول أمني أمريكي رفيع إن "عددا كبيرا من الناس تم نقلهم بسرعة، وكانت أجهزة الاستخبارات تعمل على التقييم ما إذا كانوا يمثلون أي خطر"، مضيفا أن بعض العمليات للتأكد من هوية الأشخاص تجري في الخارج وبعضها في الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن وضع أشخاص على قائمة المراقبة لا يعني بالضرورة أنه يشتبه بصلاتهم بالإرهاب، بل أن هناك حاجة لإجراء دراسات إضافية.

وأكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن عددا من الأفغان الذين تم إجلاؤهم مؤخرا، منعوا من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب وجود أسمائهم على قوائم المراقبة الخاصة بالإرهابيين المحتملين.

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