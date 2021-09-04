3 أسباب تمنعك من شراء أيفون الآن.. اعرفها

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وما يمكن أن نتوقعه هو أربعة أجهزة أيفون جديدة، مما يعني أن المشترين يواجهون معضلة شراء أيفون أو انتظار وصول الأجهزة الجديدة، لكن ربما يكون هذا ليس أفضل وقت لشراء أيفون وفيما يلي أسباب ذلك:

- من المفترض أن تصل أجهزة أيفون الجديدة تمامًا بحلول نهاية الشهر

إذا كنت تقوم بالتوفير وتنتظر بفارغ الصبر شراء أيفون جديد أو استبدال جهاز قديم، فانتظر بعض الوقت أكثر، وبشكل عام بحلول نهاية سبتمبر، ستتوفر أجهزة أيفون الجديدة ومن الأفضل دائمًا اختيار أحدث طراز - الميزانية والوسائل التي تسمح بذلك.

ومن المتوقع أن تقدم أبل ميزات جديدة للعرض، وتعديل إمكانيات الكاميرا وربما تضيف لونًا جديدًا أو اثنين، وعلى الرغم من أن البعض قد يعتقد أن أيفون 13 (اسم غير مؤكد) لن يأخذ قفزة نوعية من حيث الميزات، فإنه سيظل أيفون جديدًا تمامًا، وبالتأكيد أفضل من طرز الجيل الحالي.

- من المتوقع أن تصبح أجهزة أيفون القديمة أرخص

يحدث شيئان بعد إطلاق أجهزة أيفون الجديدة - لا بد أن تتوقف بعض الطرز بينما سيحصل البعض الآخر بالتأكيد على تخفيض في الأسعار، وقد حدث ذلك مع أيفون XR عندما تم إطلاق أيفون 11 و 12 ونفس الشيء حدث مع أيفون 11 العام الماضي أيضًا.

وما يعنيه هذا هو أنك ستحصل على جهاز أيفون قوي وموثوق - وإن كان أقدم قليلاً - بسعر أقل، وربما سيكون هذا هو العام الذي قد يتوقف فيه أيفون XR، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن تتمكن من الحصول عليه بسعر أقل حتى نفاد المخزون.

- اقترب موسم الأعياد

شهري أكتوبر ونوفمبر هو موسم الأعياد بشكل عام في العديد من المناطق، مما يعني تقديم عروض، صفقات وخصومات وعروض تبادل أفضل - سمها ما شئت والفرص ستحصل عليها، وستحظى منصات التجارة الإلكترونية أيضًا بمبيعات احتفالية، مما يزيد من فرص المشترين في اقتناص أيفون بسعر مغري.