اتصال هاتفي بين رئيسي أركان الجيش الكويتي والأمريكي

العالم - الكويت

وقال الجيش الكويتي في بيان رسمي، إن "الصباح "تلقى اتصالاً هاتفياً من ميلي، أكد خلاله أهمية تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجيشين الكويتي والأمريكي في شتى المجالات".

وأوضح الجيش الكويتي أن ميلي تقدم بالشكر للصباح؛ مقابل ما قدمته دولة الكويت من دعم خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل، التي قام بها الجيش الأمريكي.

وجاء الاتصال بعد يومين من تلقي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اتصالاً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناول "العلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن بايدن أبدى "التطلع المشترك لتعزيز العلاقات والارتقاء بها، وتأكيد موقف واشنطن الثابت والداعم لأمن واستقرار دولة الكويت، والوقوف دائماً إلى جانبها".

ووجه الرئيس الأمريكي شكراً لدولة الكويت "لدورها الإنساني في تسهيل العبور الآمن لإنجاح خطة الإجلاء الأمريكية من أفغانستان".

بدوره هنأ أمير الكويت بايدن "بنجاح أكبر عملية إجلاء رغم الصعوبات"، موجهاً دعوة رسمية لبايدن لزيارة دولة الكويت، وفق "كونا".