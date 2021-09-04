السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

للوقاية من كورونا.. دورات مياه تعمل بالصوت في اليابان

للوقاية من كورونا.. دورات مياه تعمل بالصوت في اليابان
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

يتم في منطقة شيبويا في طوكيو تركيب نوع فريد وجديد من الحمامات (دورات المياه) المستقبلية التي يتم التعامل معها عن طريق الصوت، ولا يحتاج من يدخلها إلى لمس أي شيء فيها.

العالم - منوعات

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن كلمة مثل "مرحبا أيها المرحاض، شطّف وشغل الصنبور، أو شغّل بعض الموسيقى، أو افتح الباب"؛ تكفي الداخل مؤونة مدّ اليد للقفل أو صنبور الماء أو الشطف، أو أي شيء آخر، فالمرحاض يجيبك بالكلام والأفعال.

ورأت الصحيفة في هذا النوع من الحمامات جوهرة من النظافة والراحة والتكنولوجيا. وصممها كازو ساتو الرئيس الإبداعي لشركة "تي بي دبليو إيه هاكوهودو" (TBWA Hakuhodo)، بالتعاون مع مصممين ومعماريين محليين وعالميين.

ويتم الآن -حسب الصحيفة- تركيب 17 من هذه المراحيض المستقبلية في منطقة شيبويا في طوكيو، مشيرة إلى أن هذه ليست سوى البداية، لأنهم عازمون على السفر وإثبات وجودهم في جميع أنحاء العالم.

روابط ذات صلة

تقنية جديدة تزيل 99.9٪ من الملح من مياه البحر وتجعله صالحا للشرب

"الكوليسترول" متهم بالوقوف وراء "المرض القاتل"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توقيت واهداف الاعتداء الاسرائيلي الاخير على سوريا

هكذا استغلت سلطات البحرين جائحة كورونا للتضييق على مراسم عاشوراء

نقل جثمان المرجع الكبير آية الله الحكيم الى كربلاء المقدسة

هذا ما فعلته"غوغل" بشأن "إيميلات" الحكومة الأفغانية السابقة

كندا..دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة انقلبت عليه عكسيا

الرئيس التونسي يمهّد للاستفتاء الدستوريّ