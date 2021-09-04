للوقاية من كورونا.. دورات مياه تعمل بالصوت في اليابان

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وذكرت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن كلمة مثل "مرحبا أيها المرحاض، شطّف وشغل الصنبور، أو شغّل بعض الموسيقى، أو افتح الباب"؛ تكفي الداخل مؤونة مدّ اليد للقفل أو صنبور الماء أو الشطف، أو أي شيء آخر، فالمرحاض يجيبك بالكلام والأفعال.

ورأت الصحيفة في هذا النوع من الحمامات جوهرة من النظافة والراحة والتكنولوجيا. وصممها كازو ساتو الرئيس الإبداعي لشركة "تي بي دبليو إيه هاكوهودو" (TBWA Hakuhodo)، بالتعاون مع مصممين ومعماريين محليين وعالميين.

ويتم الآن -حسب الصحيفة- تركيب 17 من هذه المراحيض المستقبلية في منطقة شيبويا في طوكيو، مشيرة إلى أن هذه ليست سوى البداية، لأنهم عازمون على السفر وإثبات وجودهم في جميع أنحاء العالم.