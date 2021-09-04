السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نقل جثمان المرجع الكبير آية الله الحكيم الى كربلاء المقدسة

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

نقل صباح اليوم جثمان المرجع الديني البارز السيد محمد سعيد الحكيم من مدينة نجف الاشرف الى كربلاء المقدسة تمهيداً لبدء مراسم التشييع.

العالم - العراق

توفي المرجع الديني العراقي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم، أحد المراجع الأربعة في النجف الاشرف، أمس الجمعة، عن عمر يناهز 87 عامًا متأثرا بنوبة قلبية.

والمرجع محمد سعيد الحكيم هو ابن محمد علي بن أحمد بن محسن الطباطبائي الحكيم وهو مرجع شيعي معاصر، ويعد واحداً من كبار المرجعيات الدينية في النجف الاشرف.

ولد آية الله الحكيم في عام 1936 م في مدينة النجف الاشرف، حيث بدأ تعليمه الديني في الحوزة العلمية منذ طفولته وكان تلميذ السيد محسن الحكيم وأبو القاسم الخوئي، وبعد الانتهاء من تعليمه، قام السيد الحكيم بتدريس الدروس التخصصية مثل الفقه وأصول الفقه والأخلاق والتفسير.

وسجن المرجع الشيعي العراقي 8 سنوات في عهد الدكتاتور صدام ونشر 24 كتاباً في أكثر من أربعين مجلداً في موضوعات مثل القضايا الفقهية وبعض القضايا الاجتماعية، كما ترجمت بعض مؤلفاته إلى لغات أخرى، وله مكاتب في مدن مثل النجف وقم ودمشق وبيروت.

روابط ذات صلة

الشيخ الخزعلي يعزي بوفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم

آية الله محمد سعيد الحكيم ترك كنزا من العلوم والمعارف

إيران تنعى المرجع الديني العراقي السيد محمد سعيد الحكيم

إعلان الحداد في العراق على وفاة المرجع الحكيم

السيرة الذاتية للمرجع الديني الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"لاري" يشتد ليتحول إلى إعصار من الفئة الثانية في امريكا

إقامة مراسم تشييع جثمان اللواء فيروز آبادي

خطيب زادة: لا خيار أمام واشنطن سوى احترام ايران و التخلي عن إدمان الحظر

زعيم حركة حق البحرينية المعتقل: لا أنتظر أملا من أحد

أمير الكويت يعزي برحيل السيد محمد سعيد الحكيم

امير عبداللهيان يعزي برحيل آية الله محمد سعید الحكيم