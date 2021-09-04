خطيب زادة: لا خيار أمام واشنطن سوى احترام ايران و التخلي عن إدمان الحظر

العالم - ايران

وعلق خطيب زادة على اجراء واشنطن بدرج اسماء اربعة مواطنين ايرانيين في قائمة الحظر الاميركية SDN، وقال: للأسف يسير المسؤولون الأميركيون الحاليون على خطى الإدارة السابقة.

واضاف: رأى المؤيدون والمنتفعون من الحظر في اميركا ان مجموعة أدوات الحظر باتت فارغة بسبب الحد الاقصى لمقاومة إيران، وهذه المرة يحاولون من خلال اللجوء إلى سيناريوهات هوليوود، الحفاظ على اجواء الحظر.

واردف المتحدث بأسم الخارجية : ان على واشنطن ان تدرك أنه ليس لديها خيار سوى التخلي عن إدمانها الحظر واستخدام الأدب والسلوك المحترم تجاه طهران.

وكانت وزارة الخزانة الأميركيّة، قد فرضت أمس الجمعة، حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم أنّهم على صلة بوزارة الامن.