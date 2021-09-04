سفير البحرين لدى الإحتلال يشكر الصهاينة على حفاوة الاإستقبال!

العالم - البحرين

وتسلم وزير خارجية الاحتلال الخميس الفائت، أوراق اعتماد أول سفير بحريني لدى الاراضي المحتلة، بالتزامن مع تعيين تل أبيب أول سفير لها لدى البحرين.

وكان كيان الاحتلال قد عين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، "إيتاي تاغنر" قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وعبر السفير البحريني لدى الاحتلال الإسرائيلي خالد الجلاهمة، الذي كان قد وصل الثلاثاء إلى تل أبيب لاستلام مهامه، عن سعادته بالحدث الذي وصفه بـ”التاريخي”!.

ونشر الجلاهمة مجموعة من الصور مع زوجته لحظة وصولهما إلى مطار تل أبيب، مرفقا الصور بتعليق بالعربية والإنكليزية والعبرية “حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي. سعيدون جدا بالثقة المليكية السامية” .

ووقع النظام البحريني في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، اعتبرته المقاومة الاسلامية وأحرار العالم، انتكاسة سياسية وسقطة كبرى لحكام البحرين، وتهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي.

هذا و قالت حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين ان هذا المسلسل من الخطوات والذي بدأه حكام الإمارات ثم البحرين، يشكل جرائم سياسية ويعكس فشلًا في قراءة التوجهات الصهيونية تجاه المنطقة ويساهم في تمرير صفقة القرن.