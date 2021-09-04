السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد الفيديو:

سفير البحرين لدى الإحتلال يشكر الصهاينة على حفاوة الاإستقبال!

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

شكر سفيرالبحرين لدى کیان الاحتلال الإسرائيلی "خالد الجلاهمة"، حكومة الإحتلال والصهاينة المحتلين على "حفاوة الاستقبال والترحاب".

العالم - البحرين

وتسلم وزير خارجية الاحتلال الخميس الفائت، أوراق اعتماد أول سفير بحريني لدى الاراضي المحتلة، بالتزامن مع تعيين تل أبيب أول سفير لها لدى البحرين.

وكان كيان الاحتلال قد عين منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، "إيتاي تاغنر" قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وعبر السفير البحريني لدى الاحتلال الإسرائيلي خالد الجلاهمة، الذي كان قد وصل الثلاثاء إلى تل أبيب لاستلام مهامه، عن سعادته بالحدث الذي وصفه بـ”التاريخي”!.

ونشر الجلاهمة مجموعة من الصور مع زوجته لحظة وصولهما إلى مطار تل أبيب، مرفقا الصور بتعليق بالعربية والإنكليزية والعبرية “حدث تاريخي مهم تشاركني فيه زوجتي. سعيدون جدا بالثقة المليكية السامية” .

ووقع النظام البحريني في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، اعتبرته المقاومة الاسلامية وأحرار العالم، انتكاسة سياسية وسقطة كبرى لحكام البحرين، وتهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي.

هذا و قالت حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين ان هذا المسلسل من الخطوات والذي بدأه حكام الإمارات ثم البحرين، يشكل جرائم سياسية ويعكس فشلًا في قراءة التوجهات الصهيونية تجاه المنطقة ويساهم في تمرير صفقة القرن.

روابط ذات صلة

أول سفير بحريني لدى الاحتلال يعلن تسلم مهامه رسمياً

سفير البحرين لدى الاحتلال يصف وصوله الى تل ابيب بالحدث 'التاريخي'!

'الجلاهمة' يتولى مهامه كأول سفير للبحرين لدى الإحتلال

الوفاق المعارضة لسفير المنامة لدى الاحتلال: أنت لا تمثل شعب البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خبير عسكري: نتطلع لتحقيق اتفاق درعا وندرك خطورة الاذرع التي تحرك المسلحين

توقيف سعودي في لبنان يدعي بانه مستشار في الديوان الملكي السعودي

شاهد بالفيديو.. تشييع مهيب لجثمان آية الله الحكيم في كربلاء المقدسة

شاهد الفيديو: سفير البحرين لدى الإحتلال يشكر الصهاينة على حفاوة الاإستقبال!

"طالبان" تسيطر على منطقتين جديدتين في بنجشير الافغانية

سلالة "مو" من كورونا تدخل كوريا الجنوبية وافدة من الخارج