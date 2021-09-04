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"طالبان" توجه رسالة الى امريكا بشأن الافغانيات

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، سهيل شاهين، أن الحركة ترى أنه يجب على امريكا ألا تحاول تغيير التقاليد الثقافية الأفغانية.

العالم-افغانستان

وقال شاهين في بث قناة "Fox News" أمس الجمعة، أن النساء في أفغانستان في ظل الحكومة الجديدة لن تشعرن بالحرمان من حقوقهن. وأضاف: "لن تواجه النساء أي مشاكل في التعليم والعمل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرأة ستضطر لارتداء الحجاب، واصفا دعوات الدول الغربية للتخلي عن ذلك بأنها محاولة لـ "تغيير الثقافة" الأفغانية.

وتابع: "يجب عدم السعي لتغيير الثقافة. فإننا لا نحاول تغيير ثقافتكم (الأمريكية)، ولذا يجب أن لا تحاولوا تغيير ثقافتنا. ويجب التركيز على العمل المشترك في الأجواء الإيجابية والبناء، مما يتفق مع مصالح كلا الجانبين".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من أمس الجمعة، أن واشنطن تأمل بأن تنفذ السلطات الأفغانية الجديدة الالتزامات التي تعهدت بها، وخاصة ما يخص "حماية الحقوق الأصلية للأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات".

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