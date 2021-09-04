الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمالي القدس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الطلبة ومنازل المواطنين.

وأوضحت أن عددا من الطلبة والمواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان.

ويتعرض مخيم شعفاط لاقتحامات قوات الاحتلال باستمرار، وشنّ حملات اعتقالات واندلاع مواجهات وعمليات هدم متكررة.

ويشهد مخيم شعفاط مواجهات مستمرة بين الحين والآخر؛ نتيجة اقتحامات الاحتلال ومستعربيه للمخيم وتنفيذ اعتقالات بحق الأهالي.

ومخيم شعفاط -يطلق عليه أحيانا عناتا- هو أحد المخيمات التي أقيمت على مساحة تقارب الـ 200 دونم حاليا في أراضي ما بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس المحتلة.

ويعاني مخيم شعفاط كثيرا من المشاكل وخاصة الكثافة السكانية العالية، وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل أعمال الكثير من السكان وعرقلتها.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال قرابة 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ويهدف الاحتلال لإحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

وتسعى سلطات الاحتلال بذلك إلى تحجيم الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة وتقليصه؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيّد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.