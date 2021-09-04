شاهد.. عائلة الحكيم و 100 عام من النضال ضد الاستعمار

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد نواب في حديث لقناة العالم ان عائلة الحكيم وقفت في ثورة العشرين ضد الاستعمار الانجليزي وناضل السيد محسن الحكيم ضد الحكم الشيوعي والبعثي الصدامي.

وأكد ان الراحل اية الله السيد محمد سعيد الحكيم ذاق طعم السجن لأكثر من 8 أعوام إبان حكم الطاغية صدام ويُعتبر من أكبر العلماء الداعمين للمقاومة حيث شارك في تقوية جبهة المقاومة العراقية ضد داعش وانهاء احتلال الاراضي العراقية بيد هذه الزمرة.

وأكد ان أية الله السيد محمد سعيد الحكيم استمر علی نهج جده السيد محسن الحكيم بوقوفه ضد الاستعمار الاميركي ليتم تسجيل مئة عام من نضال آل الحكيم ضد الاستعمار.