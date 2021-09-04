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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني يعزي بوفاة المرجع السيد محمد سعيد الحكيم
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده يدين إدراج وزارة الخزانة الأمريكية لأربعة مواطنين إيرانيين في قائمة الحظر الأمريكية بتهم واهية
قائد جبهة المقاومة الوطنية الافغانية أحمد مسعود يفند الانباء حول سقوط بنجشير ويقول إن هذا الامر سيكون آخر يوم في حياته
رويترز نقلا عن مصادر من طالبان: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان
الهلال الأحمر الفلسطيني: 70 إصابة بينها 12 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات في بيتا جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
مراسل العالم: جماعة طالبان تستدعي تعزيزات من ولايات أخرى للقتال في جبهة بنجشير في أفغانستان
وفاة المرجع الديني العراقي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم أثر سكتة قلبية عن عمر 87 عاماً
وفاة المرجع الديني العراقي آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم أثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر 87 عاماً
وزير الخارجية الصيني يشدد على دور ايران البناء في تطورات المنطقة ويؤكد أن علاقات البلدين الوطيدة لن تتأثر بأي حدث دولي
الحرارة الى ارتفاع .. توقعات حالة الطقس في العراق
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش
أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون مستقرة في عموم البلاد، فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً خلال منتصف الاسبوع المقبل.
العالم - العراق
تصنيف :
العراق
منوعات
كلمات دليلية :
العراق
حالة الطقس
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