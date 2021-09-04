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الحرارة الى ارتفاع .. توقعات حالة الطقس في العراق

الحرارة الى ارتفاع .. توقعات حالة الطقس في العراق
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون مستقرة في عموم البلاد، فيما ستشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً خلال منتصف الاسبوع المقبل.

العالم - العراق

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