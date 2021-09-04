الشيخ نور الدين: للسيد الحكيم دور كبير بدعم المقاومة ووفاته خسارة وثلمة

العالم - خاص بالعالم

وقال الشيخ نور الدين لقناة العالم خلال تغطيتها الخاصة لتشييع الفقيد: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء، هذا حديث نبوي، فكيف اذا كان هذا العالم مرجعا له مقلدين وله دور أساسي في الحوزة العلمية في النجف الاشرف أعزها الله وأعز باقي الحوزات العلمية التي أحيت دين الإسلام ومذهب أهل البيت سلام الله عليهم.

وأضاف: رحيل السيد الحكيم رحمة الله عليه مؤلم للعلماء ولطلبته ومقلديه ومؤلم للعالم الإسلامي الذي يحرص على حفظ هذا الدين، فهم الذين ابقوا الدين حيا بأحكامه ومفاهيمه وبتفريعاته، أسال الله عز وجل ان يمن على باقي علمائنا الأعلام بالصحة والخير لنستفيد منهم في هذه الاوقات الصعبة التي نمر بها، حيث ان المواجهة مع الاميركي والغرب عموما مواجهة قاسية وخصوصا في العراق الجريح الذي لم يرتح من التكفيريين وممن دعم التكفيريين وخصوصا الامريكيين، لذلك نحن نعتبر وفاة اي عالم خسارة لاننا في الواقع في مواجهة علمية مع هؤلاء المحتلين الغاصبين.

وتابع الشيخ نور الدين: إن للسيد الحكيم الى جانب السيد السيستاني دور كبير في دعم المقاومة التي تبنت وتمظهرت في الحشد الشعبي الذي له دور كبير في تحرير العراق من التكفيريين، وبنفس الوقت اليوم بعد ما حصل في العراق من ترابط بين محاور المقاومة، هذا المحور الذي تشكل في مواجهة الغربي والاميركي الداعم للكيان الاسرائيلي.