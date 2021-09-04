64 نقطة في الضفة الغربية شهدت مواجهات مع الاحتلال خلال الاسبوع الماضي

العالم - فلسطين

ففي يوم أمس الجمعة، أحصيت 7 نقاط مواجهة، تخللها اطلاق نار على دوريات الاحتلال في كفر قليل جنوب نابلس، وسجلت بلدة بيتا إصابة أكثر من 70 مواطنا، بينهم 12 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وشهدت البلدة إلقاء أكواع ناسفة على دوريات الاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومدينة رام الله، وبلدات بيتا وبيت دجن وكفر قليل قضاء نابلس، وبلدة كفر قدوم والحاجز الجنوب لمدينة قلقيلية.

وفي يوم الخميس أحصيت 11 نقطة مواجهة، تخللها إطلاق نار في جنين، واندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس بضواحي القدس المحتلة، وسنجل في رام الله، وقرية فحمة ومدينة جنين، وبلدة بيتا واللبن الشرقية في نابلس.

ويوم الأربعاء، 8 نقاط مواجهة، تخللها إطلاق نار في قرية الفندقومية في جنين، واندلعت مواجهات في كل من قرية كوبر وبيت ريما في رام الله، وفي مدينة بيت لحم، وبلدة بيتا في نابلس، وحي كفر سابا في مدينة قلقيلية.

وفي يوم الثلاثاء، أحصيت 12 نقطة مواجهة، وأصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب حلحول في الخليل وألقيت زجاجات حارق على دوريات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل، واستشهد المواطن رائد يوسف راشد (39 عامًا) برصاص الاحتلال قرب بيت عور التحتا، أثناء عودته لبلده من عمله في الداخل الفلسطيني المحتلة، وترك ينزف حتى ارتقى شهيدا.

واندلعت مواجهات أخرى في سلوان بمدينة القدس، ودورا وحلحول في الخليل، وبيرزيت وكوبر ونعلين وبيت ريما في رام الله، وبيتا في نابلس، والعراقيب في فلسطين المحتلة عام 1948م.

وفي يوم الاثنين، ألقيت زجاجات حارق على دوريات الاحتلال في سلوان، واندلعت مواجهات في بيتا واللبن الشرقية وذلك ضمن 5 نقاط مواجهة.

ويوم الأحد، 9 نقاط مواجهة، اندلعت في كل من سلوان والعيساوية بالقدس، وبلدة الخضر وتقوع ومستوطنة مجدال عوز ببيت لحم، وبيتا قرب نابلس ومخيم عقبة جبر بأريحا.

وشهد يوم السبت مطلع الأسبوع اندلاع مواجهات في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس، في 12 نقطة مواجهة، اندلعت في العيساوية في القدس، وبلدة تقوع وحوسان ببيت لحم، وبلدة بتيا وخربة طانا واللبن الشرقية في نابلس، وخلة نوفل بمدينة قلقيلية.