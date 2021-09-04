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كابل ..مقتل 17 شخصا إثر إطلاق نار عشوائي في العاصمة خلال احتفالات لطالبان

كابل ..مقتل 17 شخصا إثر إطلاق نار عشوائي في العاصمة خلال احتفالات لطالبان
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

قتل 17 شخصا، وأصيب 41 آخرين، برصاص طائش، خلال احتفالات طالبان في العاصمة الأفغانية كابول، بسيطرة الحركة على أكبر منطقتين في ولاية بنجشير.

العالم-افغانستان

وقالت مصادر طبية في مستشفى الطوارئ في العاصمة كابول إن "17 شخصا قتلوا وأصيب 41 آخرين، إثر إطلاق نار عشوائي الليلة الماضية في كابول".

وأوضحت المصادر أن "طالبان أطلقت النار في الهواء احتفالا بسيطرة الحركة على ولاية بنجشير".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان بلال كريمي، قد أعلن أمس الجمعة، السيطرة بشكل كامل على ولاية بنجشير شمالي أفغانستان.

وقال مصدر في شرطة كابول أمس، إن حركة طالبان استولت على ولاية بنجشير الأفغانية، وتم اعتقال أفراد المقاومة وجنودها.

يشار إلى أن إقليم بنجشير الذي يقع قرب العاصمة كابول، أصبح ملاذاً لآلاف الأشخاص الذين يريدون الانضمام إلى حركة المقاومة بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، الذي حذر حركة طالبان مؤخراً من دخول ولاية بنجشير.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري في البلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.

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