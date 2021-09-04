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عمليات بغداد: نتائج الحملة الأمنية لـنزع السلاح في العاصمة

عمليات بغداد: نتائج الحملة الأمنية لـنزع السلاح في العاصمة
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم السبت، نتائج صولة أمنية ضمن عمليات نزع السلاح المنفلت في بغداد.

العالم - العراق

وذكرت الخلية، في بيان، أن “ضمن الهدف المنشود لقيادة عمليات بغداد بمحاربة ظاهرة السلاح المنفلت، تمكنت قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القبض على متهمين اثنين يستقلان سيارة مدنية، ضبط بحوزتهم (سلاح غدارة ٩ ملم، ومسدس نوع HS، ومسدس ٩ ملم، وبندقية كلاشنكوف، وبندقية برنو، وبندقية صيد، واطلاقات عتاد مختلفة” وفقا لـ"العهد نيوز".

وأضافت، أنه “ضبط بحوزتهما ايضا 2 شريط حبوب مخدرة، و(12) علبة شراب مخدر، وأدوات ومواد تستعمل في تعاطي المخدرات، وهويات حكومية مزورة”.

وأشارت الخلية، إلى “احالتهما إلى الجهات المختصة، لينالا جزائهما وفق القانون”.

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