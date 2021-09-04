الصحة الايرانية: تسجيل 515 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت: تم منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم تسجيل 20 الفا و404 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 103 الاف و537 إصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و744 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و332 الفا و892 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 29 مليونا و 335 الفا و572 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 9 ملايين و502 الفا و679 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 28 مليونا و843 الفا و64 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 29 مليونا و335 الفا و572 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 246 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسط الخطورة) في 144 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 58 مدينة.