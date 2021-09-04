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بعد بضعة سنوات.. زيارة وزارية لبنانية الی سوريا

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

بدأ الوفد الوزاري اللبناني مباحثات في دمشق مع الحكومة السورية تهدف الى استجرار الطاقة من الأردن والغاز من مصر عبر سورية.

العالم - سوريا

وكان في استقبال الوفد على الحدود السورية اللبنانية في اجْديدة يابوس، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

ويضم الوفد نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة، ووزيري المال والطاقة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وأكدت رئيسة الوفد زينة عكر أنّ موضوع الزيارة يتعلق باستجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية، عبر إعادة احياء اتفاقية موقّعة مع دمشق عام الفين وتسعة، بهذا الخصوص. وتكسر الزيارة حصار قانون قيصر الامريكي عن سوريا.

وتوقع مراسل قناة العالم ان تشمل المباحثات، تعاون اقتصادي بين البلدين لکسر الحصار الذي تسبب بانعکاسات سلبية علی البلدين.

وأشار الی زيارة اخری سيتم تحديد موعدها خلال المباحثات.

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شاهد بالفيديو.. بعد بضعة سنوات.. زيارة وزارية لبنانية الی سوريا

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