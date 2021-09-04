على ماذا يعوّل محمود عباس بدخوله القمة الثلاثية في القاهرة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، اعتبر عصمت منصور ان الشعب الفلسطيني قد قدم تضحيات وقضى في معارك القدس في سلوان والضفة وفي غزة واعاد قضيته الى صدارة الاهتمام العالمي.

واشار منصور الى ان الشعب والشارع الفلسطيني والرأي العام لم يتفاعل كثيرا مع هذه القمة الثلاثية، فلم يكن هنالك اهتمام كبير ولا تعويل على هذه القمة لانه يدرك أن هنالك مواقف لفظية جيدة وهناك دعم للفلسطينيين في مواجهة نفتالي بينيت والادارة الامريكية، وان هذه الدول لا تمتلك أوراقا حقيقية للضغط فيها لصالح الشعب الفلسطيني.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد استضافت قمة ثلاثية ضمت مصر والاردن والسلطة الفلسطينية ،حيث أن قمة القاهرة الثلاثية كانت الحدث الابرز في الساحة الفلسطينية لان الهدف العام منها هو اعادة السلطة وكيان الاحتلال للتفاوض بصورة مباشرة وثنائية. قمة كانت باكثر من وجه وهدف، والضيف الحاضر الغائب على طاولتها كان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي فكل شيء كان يدور حوله.

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