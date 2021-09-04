السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

على ماذا يعوّل محمود عباس بدخوله القمة الثلاثية في القاهرة؟

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد عصمت منصور عضو الأمانه العامة للأدباء والكتاب الفلسطينيين، أن القمة الثلاثية تعتبر إيجابية من ناحية ان يكون هناك تأكيد من قبل دول عربية شقيقة مجاورة لفلسطين على حقوق الشعب الفلسطيني كما ظهرت في البيان الختامي، إلا أن هذا الموقف لا يعتبر كافيا بل يفترض ان يكون هنالك فعل

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، اعتبر عصمت منصور ان الشعب الفلسطيني قد قدم تضحيات وقضى في معارك القدس في سلوان والضفة وفي غزة واعاد قضيته الى صدارة الاهتمام العالمي.

واشار منصور الى ان الشعب والشارع الفلسطيني والرأي العام لم يتفاعل كثيرا مع هذه القمة الثلاثية، فلم يكن هنالك اهتمام كبير ولا تعويل على هذه القمة لانه يدرك أن هنالك مواقف لفظية جيدة وهناك دعم للفلسطينيين في مواجهة نفتالي بينيت والادارة الامريكية، وان هذه الدول لا تمتلك أوراقا حقيقية للضغط فيها لصالح الشعب الفلسطيني.

وكانت العاصمة المصرية القاهرة قد استضافت قمة ثلاثية ضمت مصر والاردن والسلطة الفلسطينية ،حيث أن قمة القاهرة الثلاثية كانت الحدث الابرز في الساحة الفلسطينية لان الهدف العام منها هو اعادة السلطة وكيان الاحتلال للتفاوض بصورة مباشرة وثنائية. قمة كانت باكثر من وجه وهدف، والضيف الحاضر الغائب على طاولتها كان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي فكل شيء كان يدور حوله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

قيادي في حماس: الاحتلال أدرك أن أيدي المقاومة تصل لكل شبر في فلسطين

قيادي في حركة فتح: حصيلة لقاء "غانتس" وعباس صفر

غايات مشبوهة وراء لقاء بيني غانتس ومحمود عباس

شاهد..طلب اسرائيلي مريب من رئيس السلطة الفلسطينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قمة القاهرة.. محاولة لإعادة المفاوضات مع الإحتلال

الجهاد الإسلامي تهدد بتوسيع خياراتها ما لم ينهِ الاحتلال حصار غزة

بالفيديو.. على ماذا يعوّل محمود عباس بدخوله القمة الثلاثية في القاهرة؟

بالفيديو.. دمشق ترحب بامرار الطاقة والغاز الى لبنان

اللجنة الأمنية بدرعا تفسح المجال لخروج الرافضين للتسوية + صور

أهالي سبها يحتجون على وجود قوات حفتر ويطالبون بإخراجها