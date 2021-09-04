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رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية يصل إلى كابول

رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية يصل إلى كابول
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية، فايز حميد، إلى العاصمة الأفغانية كابول، مترأسا وفدا رفيع المستوى، بدعوة من جماعة طالبان لمناقشة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الجانبين.

العالم - افغانستان

وذكرت قناة "إيه آر واي" الباكستانية، أن "رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية فايز حميد، وصل صباح اليوم إلى كابول، على رأس وفد من كبار المسؤولين الباكستانيين"، لافتة إلى أن "فايز حميد هو أعلى مسؤول أجنبي يصل إلى كابول بدعوة من مجلس شورى طالبان".

وأضافت أنه "من المقرر مناقشة قضايا المستقبل القريب للعلاقات التجارية الاقتصادية الأمنية بين طالبان وباكستان".

واستطاعت جماعة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بينها والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى الإمارات وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلي الجماعة العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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