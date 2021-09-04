دمشق ترحب بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة

وفي ختامِ مباحثاتِ الوفد اللبناني مع المسؤولين السوريين في دمشق، قال خوري اِنّ لبنانَ طلب المساعدةَ السورية في امداداتِ الغاز والكهرباء من مصرَ والاردن، مضيفاً اَنّ الطرفين سيعقدان اجتماعاتٍ لبحثِ الامور الفنيةِ المتعلقة بهذه القضية.

واوضح، أن "مدة الزيارة يوم واحد ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات معينة"، مؤكداً أن "​دمشق​ رحبت بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة".

وأعرب خوري عن اعتقاده بأن "للزيارة مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين"، مشدداً على أن "سوريا دائماً كانت إيجابية في كل توجهاتها وتجاوبت رغم الجراح التي أصابتها بسبب عدد من المواقف، وتحرص على التعاون مع لبنان ومساعدته".

وكان الوفدُ اللبناني برئاسةِ وزيرةِ الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر التقى وزيرَ الخارجيةِ السوري فيصل المقداد في زيارةٍ هي الاولى لوفدٍ لبناني رسمي منذ سنوات.