العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية امنية في كركوك

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان، ان "قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش منطقتي (الزهدية، تل الجول) بقضاء الحويجة بكركوك وتعثر خلالها على عبوتين ناسفتين محلية الصنع، قنبرتي هاون عيار 82 ملم، تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية للبحث عن المطلوبين وبسط سلطة القانون في منطقة (التحويلة الثانية) بكركوك".