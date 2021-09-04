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سوريا توافق على طلب لبنان لاستجرار الطاقة من مصر والاردن عبر أراضيها

سوريا توافق على طلب لبنان لاستجرار الطاقة من مصر والاردن عبر أراضيها
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الامين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، نصري خوري، أن دمشق وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

العالم-سوريا

وقال مجدي الخوري عقب جلسة المحادثات السورية اللبنانية في مبنى وزارة الخارجية السورية: "الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب وأكد استعداد سورية لتلبية ذلك".

وأضاف الخوري: "اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة الأمور الفنية في كلا البلدين".

ووصل اليوم السبت إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر.

وبحث الوفد اللبناني، بعد أن وصل دمشق، مع المسؤولين السوريين قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها "خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية"، حيث مع التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعدد من المسؤولين السوريين.

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