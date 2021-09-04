التاريخ الأسود في البحرين 31 أغسطس 2020

العالم - نقطة تواصل

ويسلط برنامج"نقطة تواصل"، الضوء على خالد يوسف الجلاهمة أول سفير بحريني لدى الكيان الاسرائيلي، حيث كانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس/آذار الماضي- تعيين الجلاهمة سفيرا لدى الكيان الإسرائيلي، وأصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب، واستعرض البرنامج فيديو يظهر تغريدات للنشطاء البحارنة على موقع تويتر يعلقون على تصريحات السفير البحريني لدى الكيان.

كما يبحث برنامج "نقطة تواصل" في تغريدة محمد باقر الشيخ الذي قال مغردا على تويترأن 31 أغسطس 2021 هو يوم أسود يضاف في سجل التطبيع مع الكيان المحتل"، وغرد Aabinkhamis قائلا:" بقدر ما يثير ارتماء النظام الخليفي في حضن أبناء الأمة من اشمئزاز وسخط الا أن المنطق يفرض السؤال ماذا تتوقع من نظام عائلي فاسد طبيعة نشوئه كنظام سياسي لا تختلف عن طبيعة نشوء كيان الصهاينة في فلسطين بواسطة ترتيبات المستعمر الانجليزي نظام لاجذور تاريخية له معادي للسكان".

كما تطرق برنامج "نقطة تواصل"، الى قصة أكبر فضيحة في تاريخ العالم وهي بيع الجنسية البحرينية فهل يعقل أن تباع هوية وطن؟ حيث أصبحت الجنسية البحرينية سلعة تباع عبر مجنسين وتداول المغردون هشتاغ" جنسيتي حق لي ولأبنائي".

كما بحث البرنامج في أحقية المرأة البحرينية بتمرير جنسيتها لأبنائها، حيث غرد ابراهيم شريف قائلا على تويتر :"تنمر على المستضعفين ، أعجب من مواطن يطالب بالعدالة والمساواة لنفسه ثم يستهين بمطالب النساء المحرومات من حق الجنسية لأبنائهن هناك مع الأسف لوم وتنمر على المرأة التي اختارت شريكا لحياتها من غير المواطنين وكأنها هي من وضعت قانونا للجنسية يخل بميزان العدالة".

كما استعرض برنامج "نقطة تواصل"مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء في البحرين والتغريدات الواردة على هذا الموضوع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...