تغريم واتساب 267 ميليون دلار لخرق قانون الخصوصية

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وأشارت اللجنة في بيان أنّ "واتساب" لم يُطلع مواطني الاتّحاد الأوروبيّ على كيفيّة التعامل مع بياناتهم الشخصيّة بالشكل الصحيح، بما في ذلك كيفيّة مشاركة هذه المعلومات مع شركتها الأم "فايسبوك". وكان قد طُلب من "واتساب" إجراء تحديثات على كيفيّة إبلاغ سياسة الخصوصيّة للمستخدمين في شأن مشاركة بياناتهم، لتكون أقصر وأسهل.

من جهته، قال متحدّث باسم "واتساب" لـ"ذا فيرج" إنّ الشركة ستستأنف القرار، وأضاف أنّهم ملتزمون توفير خدمة آمنة وخاصّة، تضمن أن تكون المعلومات التي تقدَّم شفّافة وشاملة، "نحن لا نتّفق مع القرار اليوم بشأن الشفافيّة التي قدّمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة تماماً".

وتُعدّ الغرامة ثاني أكبر غرامة فُرضت بموجب لوائح الناتج المحلّي الإجمالي، بعد تغريم "أمازون" مبلغاً قياسيّاً قدره 887 مليون دولار لخرق قوانين الاتّحاد الأوروبي للخصوصيّة.