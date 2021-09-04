قائد امني: الامن مستتب تماما في كافة الحدود الايرانية

العالم - ايران

وخلال تصريحاته اليوم السبت، في مقر قوات حرس الحدود بمدينة بيرجند (مركز خراسان الجنوبية)، اكد "العميد اسداللهي" ان نعمة الامن تشكل رصيدا اساسيا لتحقيق التنمية في البلاد.

واضاف : ان كافة المحافظات الحدودية الايرانية تتمتع بامن شامل ومستديم.

واثنى هذا القائد الامني على جهود "المواطنين المؤمنين" من اهالي محافظة خراسان الجنوبية وتعاونهم مع القوات المسلحة؛ قائلا : ان هذه القاعدة الشعبية ساهمت في ترسيخ الامن بنحو مميز لدى هذه المحافظة الحدودية المتاخمة لافغانستان.

يذكر ان محافظة خراسان الجنوبية تفصلها حدود مشتركة بمساحة 331 كلم عن دولة افغانستان.