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طالبان تفرق مظاهرة نسائية في كابول

طالبان تفرق مظاهرة نسائية في كابول
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

فرقت جماعة طالبان الأفغانية التي تسيطر على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، اليوم السبت، وقفة احتجاجية لناشطات قرب القصر الجمهوري في كابول، للمطالبة بالحصول على حقهن في العمل وعدم تغييبهن عن مؤسسات الحكم.

العالم - افغانستان

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن ناشطات أفغانيات تجمعن لهذا الغرض قرب القصر الجمهوري، لليوم الثاني على التوالي؛ وبعد ساعة تقريبا، تدخلت عناصر طالبان، وقامت بتفريقهن وطردهن من المنطقة.

جدير بالذكر، أن الناطق باسم الجماعة، سهيل شاهين، أعلن أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكنّ من الدراسة والعمل.

وقال شاهين، عبر قناة "فوكس نيوز": "سيتم الالتزام بحقوق المرأة. لن يكون لديهم مشاكل مع الدراسة أو العمل. لكننا لا يجب أن نحاول تغيير ثقافة الآخر. تصريحاتكم [يقصد الغربية] بأن النساء غير المحجبات يجب أن يكون لديهم إمكانية الدراسة، محاولة لتغيير الثقافة".

وكانت عناصر طالبان دخلت كابول، منتصف الشهر الماضي، دون أن تواجه أية مقاومة تذكر من قبل القوات الحكومية.

وجاء ذلك، عقب "فرار" رئيس البلاد، أشرف غني، بغية "تفادي إراقة الدماء"، على حد وصفه.

وأنهت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد عشرين عاما من التواجد العسكري، الذي جاء في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.

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