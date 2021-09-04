قمة القاهرة.. محاولة لإعادة المفاوضات مع الإحتلال

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على قمة القاهرة الثلاثية التي كانت الحدث الابرز في الساحة الفلسطينية لان الهدف العام منها هو اعادة السلطة وكيان الاحتلال للتفاوض بصورة مباشرة وثنائية. قمة كانت باكثر من وجه وهدف، والضيف الحاضر الغائب على طاولتها كان رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي فكل شيء كان يدور حوله.

ويتطرق برنامج "البوصلة"، الى موضوع كيفية نظر الشارع الفلسطيني لهذه القمة ومخرجاتها؟ وهل لا يزال يأمل الشارع الفلسطيني في دعم عربي لقضيته بعد الاحداث الماضية؟

كما يبحث البرنامج في بعد كل التضحيات التي قدمها الشارع الفلسطيني سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية او في القدس خلال العام الجاري والماضي فقط، هل لا تزال السلطة الفلسطينية تعول على الحوار الثنائي مع كيان الاحتلال؟كما أن رئيس السلطة محمود عباس، اعلن انه مستعد لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة، عن اي ثقة يتحدث؟ ومن يجب عليه ان يقوم بهذه الاجراءات؟ ومن يزعزع الثقة ان كانت موجود بالاساس؟ وعندما يذكر كلمه مفاوضات فلسطينية اسرائيلية اي مواطن عادي يقول هذه المفاوضات لتسويف القضية والهدف فقط مصلحة "اسرائيل"؟



كما تطرق البرنامج الى موضوع أن الاحتلال قبل اقل من شهر مرر ورقة لبناء الفي مستوطنة جديدة، فكيف سيتم الحوار معه وهو لا يزال يمارس انتهاكاته سواء بالاستيطان او في الخليل او في القدس؟ لماذا لا تزال السلطة متمسكة بقضية الحوار مع الاحتلال؟

وهل يعول الشارع الفلسطيني على الدعم العربي لقضيته بعد التطبيع المجاني الذي قدمته بعض الدول العربية لكيان الاحتلال؟ وهل تستطيع مصر والاردن ان تلعبان دورا حقيقيا في وقف الانتهاكات الاسرائيلية واعادة اعمار غزة وانعاشق اقتصاد القطاع والضفة، والا يعتبر هذا الامر بحسب المراقبين انه اكبر من حجمهم الطبيعي لدى كيان الاحتلال، خصوصا وانه في رمضان الماضي اقتحم المسجد الاقصى ولم يعطي اعتبارا للاردن الذي هو تحت وصايتها وشن الحرب على غزة ولم يسمع لبيانات مصر؟



ويناقش البرنامج فيما قاله مسؤولون إن ادارة بايدن ليست مهنيه بالتسوية لكنها تهدف الى تثبيت الوضع، هل سيوافق الفلسطيني على تثبيت وضع جعله يعيش في ازمة الملفات مفتوحه ولم يصل إلى أي حل؟ واذا كان الطرح الأميركي يهدف فقط لمد الهدنة ومنع التصعيد العسكري، هل ستوافق فصائل المقاومة عليها؟ وبعض المحللين يقولون إن القمه جاءت في الوقت الضائع حيث أنه على عكس ما يعتقد بايدن المشاركين في القمه ليس هم أصحاب القرار؟



كما يبحث البرنامج في التهديدات الواضحة لكيان الاحتلال بمعركة جديدة ربما تحمل اسم (سيف الأقصى 2) ليحيى سنوار اثناء عقد القمه هل القت بظلالها على المجتمعين؟ خصوصا أن البعض يقول انها تحمل رسالة قوية للمجتمعين مفادها ان القسام لن يقبل باستمرار الحصار مثلما كان عليه الحال بعد المواجهات السابقة حيث لم تلتزم دولة الاحتلال باتفاقات وقف إطلاق النار، وعلى رأسها رفع الحصار وبدء عملية الإعمار فورا. فهل تعزيز سلطة الرئيس عباس بالمال الإسرائيلي وبالدعم السياسي من قبل أنظمة التطبيع العربية سيغير من حقيقة تصاعد الحراك المقاوم المتصاعد في الأراضي المحتلة؟

كما استعرض البرنامج فيديو لقاء كاميرا قناة العالم مع الاسيرة المحررة انهار الديك التي اعتقلت في يوم المرأة العلمي وهي حامل في الشهر الثالث، وتم الافراج عنها قبل ايام. لنتابع هذا التقرير.

وبحث البرنامج في قضية الاسيرة المحررة انهار التي تدفع لنتأكد مرة تلو الاخرى الى ان هذا الشعب سيبقى يقاوم ولن يثنيه شيء عن المطالبة بحقوقه المشروعة، واليوم حررت انهار ونحن ننتظر تحرير الاسيرة اسراء الجعابيص التي اعتقلت وهي جريحة ومصابة بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وفقدت ثماني من اصابعها.. هؤلاء الاسرى هم واخوانهم في المقاومة هم من يحافظون على البوصلة.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

- عصمت منصورعضو الأمانه العامة للأدباء والكتاب الفلسطينيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...