السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

عدنان منصور: سفينة النفط الايرانية كسرت الحصار الاميركي

السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية اللبناني الاسبق عدنان منصور انه بات على الدولة اللبنانية اعادة حساباتها وحسم موقفها ازاء عودة العلاقات مع دمشق.

العالم – لبنان

واعتبر منصور ان ما قامت به المقاومة من خلال سفينة النفط الايرانية كسر الحصار الاميركي ووضع الجميع امام امر واقع.

وقال وزير الخارجية اللبناني الاسبق عدنان منصور: "بلاشك عندما تقوم المقاومة بكسر الحصار على لبنان من خلال احضار النفط لابد من اعادة الحسابات من جديد خاصة ان سوريا معنية بالامر على اعتبار ان النفط الايراني الذي سيأتي الى لبنان سيمر عبر البواية السورية من خلال بانياس. المقاومة وسماحة السيد امين عام حزب الله وضع الجميع امام الامر الواقع لاسيما في الولايات المتحدة و البعض في الداخل اللبناني الذي كان يعارض دائما اي تواصل مع سوريا او يعارض اي تقارب مع سوريا ومع الجمهورية الاسلامية الايرانية ".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

لبنان :حزب الله لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي عدوان على أهلنا وشعبنا

دمشق ترحب بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة

سوريا توافق على طلب لبنان لاستجرار الطاقة من مصر والاردن عبر أراضيها

هكذا يستقبل اللبنانيون ناقلة المحروقات الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الأمريكية في بغداد تطلق صافرات الإنذار وتفعل منظومة CRM

شاهد بالفيديو.. عدنان منصور: سفينة النفط الايرانية كسرت الحصار الاميركي

جبهة المقاومة في بنجشير: هزيمتنا ستفقد الغرب آخر حليف له في أفغانستان

رويترز: إعادة فتح مطار كابول لتلقي المساعدات واستئناف الرحلات الداخلية

الحكومة الفرنسية تتلقى أسئلة برلمانية حول موقفها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين

وزير الصحة الايراني: سنستورد العدد الكافي من لقاحات كورونا