عدنان منصور: سفينة النفط الايرانية كسرت الحصار الاميركي

العالم – لبنان

واعتبر منصور ان ما قامت به المقاومة من خلال سفينة النفط الايرانية كسر الحصار الاميركي ووضع الجميع امام امر واقع.

وقال وزير الخارجية اللبناني الاسبق عدنان منصور: "بلاشك عندما تقوم المقاومة بكسر الحصار على لبنان من خلال احضار النفط لابد من اعادة الحسابات من جديد خاصة ان سوريا معنية بالامر على اعتبار ان النفط الايراني الذي سيأتي الى لبنان سيمر عبر البواية السورية من خلال بانياس. المقاومة وسماحة السيد امين عام حزب الله وضع الجميع امام الامر الواقع لاسيما في الولايات المتحدة و البعض في الداخل اللبناني الذي كان يعارض دائما اي تواصل مع سوريا او يعارض اي تقارب مع سوريا ومع الجمهورية الاسلامية الايرانية ".

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