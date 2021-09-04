شرطة الاحتلال: المواجهات المقبلة مع الفلسطينيين ستكون الأعنف

العالم- فلسطين

وحذرت من أنَّ موجة المواجهات المقبلة ستكون "الأعنف"، وسيكون "من الصعب على شرطة الاحتلال الاستجابة لها".

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "واللا" العبري عن ضابط رفيع في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت.

وعدَّ الضابط أنه "خلال الأيام الثلاثة الأولى من أعمال الشغب في المدن المختلطة في أيار/ مايو الماضي كان وجود القوات الإسرائيلية على الأرض ضئيلًا بالنسبة لحجم الأحداث"، حسب وصفه.

وعدَّ أنه "على الرغم من الوقت الطويل الذي مضى منذ ذلك الحين والدروس المستفادة" إلا أن "الموجة التالية من الاضطرابات، والتي ستحدث بالتأكيد، ستكون أكثر عنفًا في المقابل، ستكون قوة الشرطة محدودة للغاية".

وقال المسؤول: إن "موجة أخرى من أعمال الشغب ليست مسألة ما إذا كانت ستحدث. الأمر يتعلق بمسألة الوقت السؤال: متى ستحدث".

وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن المواجهات المقبلة ستكون أكثر عنفًا ضد المستوطنين والشرطة، ولكن هذه المرة أيضًا سوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن 72 ساعة للاستعداد لنشر كبير للقوات والاستجابة للأحداث".

ورأى الضابط في الشرطة الإسرائيلية أن ذلك يرجع إلى وضع الميزانية الحالي لدى جهاز الشرطة.

وبحسب المسؤول الرفيع؛ فإن "وقت استجابة الشرطة الإسرائيلية لا يختلف كثيراً عن الجيش، فاستدعاء قوات كاملة من الاحتياط يتطلب القدر نفسه من الوقت عند اندلاع حرب مفاجئة".

وذكر أن الفرق يكمن في طبيعة عمل الأجهزة، و"يمكن للجيش الرد سريعا بالمدفعية والقوات الجوية" إلى حين استدعاء قوات الاحتياط، على حد تعبيره.

ورأى المسؤول أن "حالة الشرطة الإسرائيلية نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي فيما يتعلق بالميزانية المناسبة، والتي يجب أن تلائم التحديات التي يتعين عليها التعامل معها على أرض الواقع".

وذكر المسؤول أن جهاز شرطة الاحتلال طلب من وزير الأمن الداخلي عومير بار-ليف فتح أماكن جديدة لتجنيد 5000 عنصر شرطي.

وفي أيار/ مايو الماضي، هاجمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال عشرات آلاف الفلسطينيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والعدوان على غزة.

غير أن الصورة في المدن المختلطة التي يسكنها يهود وفلسطينيون، كانت أشد صعوبة حيث قاد مستوطنون قدموا من الضفة الغربية هجمات عنيفة كانت دموية أحياناً، على فلسطينيين في المدن المختلطة أبرزها اللد والرملة وحيفا ويافا وعكا.