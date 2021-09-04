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العراق يصدر توضيحا بشأن منع السوريين من دخول اراضيه

العراق يصدر توضيحا بشأن منع السوريين من دخول اراضيه
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت مديرية شؤون الإقامة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن منع السوريين من دخول العراق.

العالم-العراق

وقالت المديرية في بيان، بحسب السومرية نيوز، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتابا صادر عن وزارة الصناعة والمعادن بشان منع العرب من الجنسية السورية من الدخول إلى الأراضي العراقية".

وأوضحت، أن "وزارة الصناعة والمعادن خاطبت مديرية شؤون الإقامة بشأن السماح لدخول عمال سوريين للعمل لديها، وقد اوضحت مديرية شؤون الإقامة ان التعليمات والضوابط تنص على الاستمرار بمنح سمات الدخول للعاملين في البعثات الدبلوماسية ورجال الاعمال والمستثمرين والمقيمين وزوجات وأزواج العراقيين والحاصلين على أذن عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي لا غير، والتريث في منح سمات الدخول إلى الفئات التي لم تذكر أعلاه".

ولفتت إلى أن "ذلك جاء لوجود عملية تنظيمية ووضع آلية لدخولهم الى العراق ولضمان حقوقهم القانونية وتنظيم تواجدهم في البلاد".

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