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سوريا.. المخابرات التركية تعتقل 5 من شيوخ العشائر في تل أبيض

سوريا.. المخابرات التركية تعتقل 5 من شيوخ العشائر في تل أبيض
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في سوريا بان المخابرات التركية اعتقلت خلال اليومين الماضيين خمسة من شيوخ ووجهاء عشيرة البو عساف في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

العالم-سوريا

واعتقلت المخابرات التركية في 1 و 2 أيلول 2021 كل من “محسن خليل خلف الحسان، مصطفى حسان خلف الحسان، اسماعيل السرحان الخلف، سرحان العلي السلامة، أحمد حسين السمعو” حيث داهمت مدررعات تركية بلدة العلي باجلية في ريف تل أبيض وقامت بحملة اعتقالات وهؤلاء هم من شيوخ ووجهاء عشيرة البو عساف.

وتأتي هذه الاعتقالات نتيجة حالة التذمر الشعبي في المنطقة من ممارسات قوات الجيش التركي والفصائل المدعومة من تركيا والمجالس المحلية والفشل في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتأمين الخدمات الأساسية وزيادة الفساد، بحسب تنسيقيات المسلحين.

وترفض العشائر السورية ذرائع تركيا في احتلال المدن السورية ، كما وترفض ممارسات الفصائل الموالية لها وحملات التتريك الواسعة النطاق.

وفي اجتماع واسع جرى في يناير 2019، بمنطقة اثريا في ريف حماة الشمالي، وحضره أكثر من 5 ألاف شخص من ممثلي القبائل والعشائر السورية اجمعوا على دعم سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، والتصميم على الدفاع عن سيادتها ضد أي شكل من أشكال العدوان عليها، ومحاربة الإرهاب”.

وشدّد بيان صادر عن الاجتماع على الرفض القاطع للتدخل التركي في أي شأن من شؤون سوريا تحت أي ذريعة.

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