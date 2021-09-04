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ايران تتوج ببطولة مسابقات "كاس البحر" للالعاب العسكرية الدولية

ايران تتوج ببطولة مسابقات
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس حكام مسابقات الدورة السادسة لـ "كاس البحر" ضمن الالعاب العسكرية الدولية 2021 العقيد بحري عباس حسني بان فريق الجمهورية الاسلامية الايرانية توج ببطولة هذه المسابقات التي جرت في ميناء انزلي المطل على بحر قزوين شمال ايران.

العالم - ايران

وقال العقيد بحري حسني في تصريحه في ختام هذه الدورة من مسابقات "كاس البحر" : ان هذه المسابقات جرت بحضور 4 مجموعات و 8 قطع بحرية عسكرية ومشاركة نحو 400 عسكري من دول روسيا وجمهورية آذربيجان وكازاخستان في ميناء انزلي خلال الفترة من 24 آب/اغسطس الى 3 ايلول /سبتمبر.

واوضح بان هذه المسابقات جرت في اطار 6 مراحل حصد فيها فريق الجمهورية الاسلامية الايرانية 204 نقاط متوجا بالبطولة واضاف: ان فريق روسيا حل في مركز الوصافة فيما جاء فريقا جمهورية آذربيجان وكازاخستان في المركز الثالث بصورة مشتركة.

وصرح بان المشاركين تنافسوا في هذه المسابقات في مجال استخدام السفن حسب اختصاصها (عند تنفيذ رمايات المدفعية) والحفاظ على قدرة السفينة على الطفو والمنافسة في المهارة البحرية وخبرة الإنقاذ والرمي من السطح على الاهداف الوهمية في البحر والرمي على الاهداف الجوية والرمي على الغام وهمية طافية.

وشاركت في مسابقات "كاس البحر" البارجتان قاذفتا الصواريخ "جوشن" و"بيكان" من ايران والبارجتان "مانغيستاف" و"ساري آركا" من كازاخستان والبارجتان "ماخاج قلعة" و"آستراخان" وسفينة القطر "SB 738 " من روسيا والبارجتان «G-122 و G-124»، من جمهورية آذربيجان.

يذكر ان الدورة السادسة للالعاب العسكرية الدولية "آرمي 2021" جرت باستضافة روسيا التي نظمت غالبية المسابقات فيما نظمت دول اخرى بقية المسابقات من ضمنها ايران التي نظمت 3 مسابقات وهي "كاس البحر" في ميناء انزلي (شمال) و"خبراء نيران المدفعية" في اصفهان (وسط) و"الغوص في العمق" في كنارك (جنوب شرق).

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