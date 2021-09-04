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السيسي: لا بد من خروج القوات الأجنبية من ليبيا وعقد الانتخابات في موعدها

السيسي: لا بد من خروج القوات الأجنبية من ليبيا وعقد الانتخابات في موعدها
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، إنه بحث مع نظيره القبرصي نيكوس إنستاسيادس في القاهرة، الملف الليبي، واتفقا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية وإخراج كافة القوات الأجنبية.

العالم - مصر

وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع إنستاسيادس، أنه أكد لنظيره القبرصي على الموقف المصري بضرورة احترام كافة الدول للقانون الدولي في شرق المتوسط.

وذكر أنه أطلع الرئيس القبرصي على الجهود الرامية لتسوية أزمة سد النهضة الإثيوبي، وأكد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد حفاظاً على استقرار المنطقة.

فيما جدد الرئيس القبرصي على موقف بلاده القائم على إيجاد حل للقضية القبرصية في إطار قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، متهماً تركيا بأنها اتخذت خطوات وصفها بأنها تحيد تماماً عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وعبر إنستاسيادس عن أمله في أن تنضم كافة دول المنطقة إلى التعاون بين مصر وقبرص واليونان بشرط أن تحترم هذه الدول القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وقال إنه نقل للسيسي "إصرار" بلاده على التوصل إلى اتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الرئيس القبرصي أنه ناقش مع السيسي أيضاً التطورات في أفغانستان ومنطقة شرق المتوسط.

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي بين مصر وقبرص، لفت إنستاسيادس إلى أنه سيتم خلال هذا الشهر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق السبت أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللجنة العليا الحكومية بين البلدين تُعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، وأوضح أنها "ستتناول جوانب مهمة من العلاقات الثنائية"، بالإضافة إلى "التباحث بشأن المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

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