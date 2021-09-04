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هذا ما قاله هنية في اتصال مع الاسيرة المحررة أنهار الديك

هذا ما قاله هنية في اتصال مع الاسيرة المحررة أنهار الديك
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، السبت، استمرار جهود الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

العالم- فلسطين

جاء ذلك في اتصال هاتفي لتهنئة أنهار الديك، التي حصلت مؤخرا على إفراج إسرائيلي مشروط، وفق بيان لحركة "حماس".

وشدد هنية على أن "الجهود التي تبذلها حركة حماس لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية ما زالت مستمرة".

وأوضح أن "قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات العمل الحركي والوطني (..) وواحدة من المعارك الفلسطينية التي يخوضها الفلسطينيون مع الأسرى داخل السجون".

وأشاد هنية بصمود وعطاء الأسرى الدائم، مهنئا "أنهار" بانتصارها في هذه المعركة، حسب البيان ذاته.

والخميس، أفرجت إسرائيل عن "الديك"، الحامل في شهرها التاسع، بعد اعتقال دام نحو 5 أشهر، بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل (12 ألفا و500 دولار)، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها بمدينة رام الله (وسط).

وتتوسط مصر بين "حماس" وكيان الاحتلال الاسرائيلي لتبادل 4 جنود إسرائيليين محتجزين في غزة منذ عام 2014، بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويعتقل الاحتلال الاسرائيلي في سجونه نحو 4850 فلسطينياً، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

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