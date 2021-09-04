شاهد.. دلالات واهمية زيارة الوفد اللبناني الى سوريا

العالم – سوريا

وقال مراسل العالم في دمشق ان الوفد اللبناني الذي غادر العاصمة السورية بعد انتهاء اجتماع طويل مع الوزراء السوريين وصل الى تفاهم مع الدولة السورية.

واضاف ان سوريا رحبت بمرور الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى الاراضي اللبنانية مرورا بسوريا بعد اجتماع اتسم بالايجابية من الجانب السوري.

واكد ان الزيارة كانت ناجحة حسب تقديرات المراقبين في دمشق وبان الجو كان يتسم بالايجابية والود من الجانب السوري الذي رحب بالاقتراح اللبناني بالاضافة الى الاتفاق على لجان تفصيلية للامور الفنية بين البلدين لترتيب الامور الفنية.

واشار الى ان هذا اكبر وفد لبناني يصل الى سوريا منذ سنوات وحظى باستقبال كبير وهذا يدلل على اهميتها السياسية والاقتصادية بالاضافة الى كسر جمود العلاقات والتأسيس لعلاقات تعاون جديدة بين البلدين.

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