"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" قرارا جديدا للتجنيد الإجباري

العالم-سوريا

وجاء في نص القرار: "إعفاء المواليد من 1990 وحتى 1997 من التجنيد الإجباري"

وأضاف البيان أن التجنيد الإجباري يشمل من أتموا عمر الـ 18 عاما، وصولا إلى مواليد عام 1998.

يذكر أن مدينة منبج السورية، شهدت مظاهرات وإضراباً رفضا لعمليات التجنيد الإجباري من قبل ما تسمة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أدت إلى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى.

يشار إلى أن السلطات السورية تعتبر "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، "كيانا غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها".